غلامعلی حداد عادل گفت: هفته وحدت از برکات انقلاب اسلامی است که امام راحل آن را با هدف ایجاد وحدت بین مسلمین جهان پایه گذاری کرد و امام شهید همواره برآن تاکید داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مراسم رونمایی از کتاب «شیرین‌تر از عسل» گفت: این هفته باعث شده است که هم اکنون کنفرانس وحدت اسلامی با این قدرت برگزار شود و از طرفی جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از مظلومان جهان از شیعیان و از مردم غزه حمایت کند.

وی افزود: یکی از تحولات در سال‌های بعد از انقلاب، تحول مساجد است به طوری که اگر به پنجاه سال قبل نگاه کنید می‌بینید که ما در قبل از انقلاب مساجد اندکی داشتیم که وظایف امروزی را انجام می‌دادند و فقط برای نماز باز می‌شدند ولی بعد از انقلاب فعالیت‌ها در مساجد گسترده شده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود: مسجد‌ها، در حال حاضر حوزه علمیه، درمانگاه، مشاوره و راهنمایی را انجام می‌دهند و بسیاری از مساجد صندوق قرض الحسنه دارند.

حداد عادل گفت: این آغاز کار است و دولت آقای پزشکیان هم اعلام کرده است که ایشان قصد دارند محله محوری را با محوریت مساجد انجام دهند و مشکلات را حل کنند.

وی افزود: حضرت قاسم (ع) که نام این موسسه فرهنگی را دارد الگوی نوجوانان مسلمان است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: یکی دیگر از اتفاقات بعد از انقلاب این بوده امام راحل، «هفته وحدت» را ایجاد کردند. این امر با وجود اینکه هنوز هم آمریکایی‌ها دنبال فتنه گری هستند، برکات زیادی برای مسلمانان داشت است.

حداد عادل گفت: هم اکنون ندای موفقیت مردم ایران همه جا پیچیده است به طوری که اگر توجه کنیم براثر تربیت همین ملت، مردم ایران مبعوث شده‌اند و رهبر شهید هم همواره از سربلندی این مردم سخن می‌گفت.

کتاب «شیرین‌تر از عسل» از جمله کتاب‌های حمید محمدی است.

این کتاب، تاریخ شفاهی هیأت قاسم بن الحسن علیهماسلام است و به منظور مستندنگاری ۶۱ سال فعالیت هیأت نوشته شده. بازیگران و فعالان هیأت همگی مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند و از صحبت‌های آنان ۲۰ داستان نوشته شده است. نگارش این کتاب قرار بود قبل از همه‌گیری کرونا انجام شود، اما کار متوقف شد تا این‌که در اسفند ۱۴۰۰ کار آغاز شد. این کتاب، پیوست‌هایی از گفت‌و‌گو‌های تصویری را هم دارد.