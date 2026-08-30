نمایندگان قم در رقابت‌های قهرمانی کشور نونهالان و نوجوانان بدمینتون در ارومیه با کسب دو مدال نقره و یک مدال برنز به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش انفرادی زیر ۱۳ سال، طا‌ها علمداری در مرحله نیمه‌نهایی با پیروزی دو بر صفر مقابل اسکندری از زنجان، راهی دیدار پایانی شد.

علمداری در فینال برابر عماد مفیدی‌فر از خراسان رضوی قرار گرفت و با وجود ارائه عملکردی شایسته، در دو گیم با نتایج ۱۵ بر ۱۱ و ۱۵ بر ۱۰ شکست خورد و به مدال نقره و عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.

در بخش انفرادی زیر ۱۱ سال نیز امیرحسین غلامعلی‌زاده در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه دو بر صفر از سد صفری از آذربایجان غربی گذشت و به فینال رسید.

غلامعلی‌زاده در دیدار نهایی برابر عابدی از زنجان قرار گرفت و با شکست در دو گیم، مدال نقره و عنوان نایب‌قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

همچنین در بخش دونفره زیر ۱۳ سال، علی ونکی و ایلیا رحیمی پس از صعود به مرحله نیمه‌نهایی، برابر زوج خراسان رضوی شکست خوردند و از رسیدن به فینال بازماندند.

زوج قمی با این نتیجه به عنوان سوم مشترک و مدال برنز رقابت‌ها دست یافت.