بهرهبرداری همزمان از ۶ طرح با ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه در شهرستان سرخس
همزمان با هفته دولت، ۶ طرح پدافندی ایستگاه آتش نشانی، فنی مهندسی و زیستمحیطی با ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه در شهرستان سرخس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مهمترین این طرح ها بومیسازی UPS اتاق کنترل شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد و همچنین بزرگترین و مجهزترین ایستگاه آتشنشانی در شمال شرق کشور است.
طرح ساخت و تجهیز ایستگاه آتشنشانی از طرحهای مهم در حوزه پدافند غیرعامل و ارتقای آمادگی و ایمنی تأسیسات نفت و گاز به شمار میرود که با بهرهبرداری از آن، ظرفیتهای عملیاتی و ایمنی مجموعههای صنعتی منطقه تقویت خواهد شد.
جمشیدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای صنعتی و زیرساختی در شرایط کنونی اظهار کرد: آنچه در طرحهای به بهرهبرداری رسیده مشهود است، اهتمام مدیران و مجموعههای صنعتی برای استفاده از ظرفیتهای داخلی، بومیسازی تجهیزات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر از فرآوردهها و منابع خدادادی است.
جمشیدی افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور، اجرای طرحهایی که موجب افزایش آمادگی، ارتقای ایمنی، کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی و استفاده از توانمندیهای داخلی میشود، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در مجموع در ایام هفته دولت، ۷۷ طرح با بیش از یک هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه در شهرستان سرخس به بهرهبرداری رسیده و عملیات اجرایی تعدادی از طرحها نیز آغاز شده است.