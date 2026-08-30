جانشین پلیس راه راهور فراجا از ادامه ممنوعیت تردد در مسیر (جنوب به شمال) محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محبی گفت: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی افزود: در محور چالوس در مسیر (شمال به جنوب)، حدفاصل ماسال تا مکارود و همچنین محدوده سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محبی ادامه داد: در محور هراز نیز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان، شاهاندشت و رینه، ترافیک سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های پل سفید و گیلاوند نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی افزود: در آزادراه رشت ـ قزوین، حدفاصل سراوان تا امامزاده هاشم و در آزادراه پردیس ـ تهران، محدوده‌های تونل شماره ۴ و تونل شماره ۱، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محبی با اشاره به مسیر‌های روان اظهار کرد: در محور قدیم تهران ـ بومهن در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال، تردد روان است.

وی همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک خبر داد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: محور‌های شمالی کشور در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند و از رانندگان درخواست می‌شود با توجه به حجم تردد و محدودیت‌های اعمال‌شده، ضمن مدیریت زمان سفر، از آخرین وضع راه‌ها پیش از حرکت اطلاع پیدا کنند.