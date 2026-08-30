به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده در حوزه مسکن روستایی گفت: همزمان با هفته دولت، ۲ هزار واحد مسکن روستایی در مناطق مختلف استان آماده بهره‌برداری شده است.

احمدی افزود: با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده و پیگیری‌های مستمر استاندار مازندران، این واحدها برای افتتاح و بهره‌برداری در هفته دولت آماده شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران گفت: واحدهای مسکونی یادشده در مناطق مختلف روستایی استان احداث شده و به‌صورت هم‌زمان در هفته دولت به بهره‌برداری خواهند رسید.

احمدی تأکید کرد: توسعه و نوسازی مسکن روستایی از برنامه‌های مهم بنیاد مسکن در مازندران است که با هدف ارتقای کیفیت سکونت، مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و حمایت از ماندگاری جمعیت در روستاها دنبال می‌شود.