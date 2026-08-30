همزمان با سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص)، معاونان و مدیران وزارت بهداشت و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران با حضور در حرم مطهر رضوی، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آستانه برگزاری اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، معاونین، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیران عالی نظام سلامت با حضور در مشهد مقدس، به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف شدند.

این مراسم که همزمان با خجسته میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار شد، فرصتی فراهم آورد تا خادمان نظام سلامت کشور با حضور در بارگاه منور رضوی، ضمن ابراز ارادت به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع)، بر پایبندی به ارزش‌های انقلابی و آرمان‌های «پزشکی خانواده» و تعالی نظام سلامت تأکید کنند.

اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، نهم و دهم شهریور در مشهد برگزار خواهد شد و در آن برنامه‌های راهبردی حوزه سلامت از جمله پزشکی خانواده، برنامه‌های عملیاتی و تاب آوری نظام سلامت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.