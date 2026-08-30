آیین رونمایی از دو اثر پژوهشی «تبارشناسی قائد شهید» و «تبارشناسی صالح بعد صالح» به همت پژوهشکده الذریه النبویه در مدرس امام شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با ماه ربیع‌الاول و ایام میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراسم رونمایی از این دو اثر پژوهشی با حضور و سخنرانی آیت‌الله احمد مبلغی، آیت‌الله سیدمنذر حکیم، آیت‌الله یوسفی غروی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن زمانی و دکتر سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد مهری، استاد تاریخ و پژوهشگر حوزه انساب، به ارائه این آثار پرداخت.

اثر نخست با عنوان «تبارشناسی قائد شهید» به بررسی پیشینه تاریخی، نسبی، علمی و اجتماعی خاندان حسینی خامنه‌ای پرداخته و اثر دوم با عنوان «تبارشناسی صالح بعد صالح» استمرار فضیلت، فقاهت، تقوا، غیرت دینی و حماسه را در نسل‌های این خاندان بررسی می‌کند.

این پژوهش‌ها حاصل مطالعات مستند حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد مهری، تاریخ‌پژوه و نسب‌شناس معاصر است که در آن ابعاد مختلف تاریخی، نسبی، علمی، اجتماعی و جغرافیایی این خاندان مورد واکاوی قرار گرفته است.

محتوای این پژوهش‌ها در قالب کلیپ‌های تصویری به چهار زبان فارسی، عربی، اردو و انگلیسی تولید شده و قرار است در شبکه‌های ملی و استانی صداوسیما نیز پخش شود.

متن کامل و تفصیلی این پژوهش‌ها نیز به‌زودی در قالب کتابی با عنوان «تبارشناسی خاندان حسینی خامنه‌ای» منتشر خواهد شد.



