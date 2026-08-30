ترویج نوع‌دوستی کردستانی ها در آستانه سال تحصیلی + فیلم

در آستانه بازگشایی مدارس و با هدف کاهش دغدغه‌های اقتصادی خانواده‌های کم‌برخوردار، پویش‌های خیرخواهانه برای تأمین اقلام تحصیلی دانش‌آموزان در استان کردستان آغاز شد.