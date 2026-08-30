ترویج نوعدوستی کردستانی ها در آستانه سال تحصیلی + فیلم
در آستانه بازگشایی مدارس و با هدف کاهش دغدغههای اقتصادی خانوادههای کمبرخوردار، پویشهای خیرخواهانه برای تأمین اقلام تحصیلی دانشآموزان در استان کردستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، در روزهای منتهی به سال تحصیلی جدید، روستای «قار» در شهرستان سنندج به کانون تجلی نوعدوستی و همدلی بدل شده است. در این اقدام خیرخواهانه، گروههای مردمی و خیرین استان کردستان با جمعآوری کمکهای مؤمنانه، در حال بستهبندی و آمادهسازی اقلام و ملزومات تحصیلی برای دانشآموزان نیازمند هستند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان گفت: ۳۸ هزار بسته لوازم التحریر پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی، میان دانشآموزان جامعه هدف توزیع خواهد شد تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل باز نماند.
هماکنون ۱۷۰ هزار خانواده در سراسر استان کردستان تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد قرار دارند.