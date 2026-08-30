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عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیام تازه رهبر معظم انقلاب به آحاد مسلمانان جهان، وحدت را یک راهبرد قرآنی و فراتر از یک موضوع مقطعی و تاکتیکی دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین صلحمیرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری،با حضور در برنامه نبرد هرمز شبکه خبر با اشاره به پیام تازه رهبر معظم انقلاب به آحاد مسلمانان جهان، وحدت را یک راهبرد قرآنی و فراتر از یک موضوع مقطعی و تاکتیکی دانست.
صلحمیرزایی با تأکید بر ضرورت توجه به مسیر ترسیمشده از سوی امام خمینی (ره)، امام شهید و رهبر معظم انقلاب گفت: هدف غایی انقلاب اسلامی، زمینهسازی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) است و در این مسیر، شکلگیری تمدن نوین اسلامی یکی از مراحل مهم به شمار میرود.
وی افزود: تحقق تمدن نوین اسلامی نیازمند آن است که بخش گستردهای از جهان اسلام در شکلگیری این تمدن مشارکت داشته باشد و مسلمانان با تکیه بر ظرفیتهای مشترک خود، مسیر پیشرفت و تعالی را طی کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اصل «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» اظهار داشت: وحدت مسلمانان یک اصل قرآنی است و ائمه اطهار (ع) نیز در طول دوران حیات خود، با وجود اختلافات و فشارهای سیاسی، بر حفظ انسجام جامعه اسلامی تأکید داشتند.
صلحمیرزایی سه درس مهم پیام رهبر معظم انقلاب را تشریح کرد و گفت: نخستین درس، اتحاد و پرهیز از تنازع میان مسلمانان است. اختلافات مذهبی، اعتقادی، فقهی، نژادی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی وجود دارد، اما این اختلافات نباید به عاملی برای نزاع و تفرقه تبدیل شود.
وی افزود: امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب همواره بر این نکته تأکید داشتهاند که شیعه و سنی باید ضمن حفظ عقاید خود، با احترام متقابل با یکدیگر رفتار کنند و اختلافات علمی و اعتقادی را در فضای منطقی و استدلالی مورد بحث قرار دهند.
عضو مجلس خبرگان رهبری، اهلبیت (ع) را یکی از محورهای مهم وحدت میان مسلمانان دانست و گفت: محبت به اهلبیت (ع) در میان همه مسلمانان وجود دارد و میتواند نقطه مشترکی برای تقویت وحدت امت اسلامی باشد.
صلحمیرزایی با اشاره به اختلافات قومی، فرهنگی، جغرافیایی و اقتصادی در جهان اسلام افزود: دشمنان تلاش میکنند با فعال کردن این گسلها، میان کشورهای اسلامی اختلاف ایجاد کنند و از ظرفیتهای جهان اسلام به نفع خود بهره ببرند.
وی دومین درس پیام رهبر معظم انقلاب را دفاع مسلمانان از یکدیگر در برابر دشمنان عنوان کرد و گفت: مسلمانان باید مانند آجرهای یک ساختمان، یکدیگر را حفظ کنند و در برابر دشمنان در صفی واحد قرار گیرند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تحولات منطقه و سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: امروز چهره واقعی دشمنان برای مسلمانان آشکارتر شده است و کشورهای اسلامی باید بدانند که تهدیدها و فشارها محدود به جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه منافع و ظرفیتهای جهان اسلام هدف قرار گرفته است.
صلحمیرزایی با اشاره به ظرفیتهای گسترده جهان اسلام در حوزههای جغرافیایی، اقتصادی، منابع طبیعی و نیروی انسانی گفت: جهان اسلام از ظرفیتهای فراوانی برخوردار است و دشمن تلاش میکند این ظرفیتها را تحت عناوین مختلف در اختیار خود قرار دهد.
وی سومین درس پیام رهبر معظم انقلاب را همکاری و همافزایی میان کشورهای اسلامی دانست و افزود: مسلمانان باید از اتحاد و پرهیز از تنازع، به مرحله دفاع از یکدیگر و سپس به همکاری و همافزایی برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی برسند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: همکاری جهان اسلام میتواند در حوزههای مختلفی از جمله مسائل مادی و معنوی، امنیت، علم و فناوری شکل بگیرد و کشورهای اسلامی با استفاده از ظرفیتهای مشترک خود میتوانند به افق تمدن نوین اسلامی حرکت کنند.
صلحمیرزایی با اشاره به سابقه تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری گفت: در آن دوران، دانشمندان و علمای مذاهب مختلف در کنار یکدیگر موجب پیشرفت جهان اسلام شدند و بسیاری از دستاوردهای علمی در حوزههای پزشکی، علوم طبیعی، مهندسی، معماری و فرهنگ، ریشه در تلاش دانشمندان مسلمان دارد.
وی در پایان تأکید کرد: وحدت، سنگبنای دستیابی به تمدن نوین اسلامی است و جهان اسلام برای حرکت به سوی این تمدن، بیش از هر چیز نیازمند اتحاد، همکاری و پرهیز از تنازع است.