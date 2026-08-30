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علی محمدی گفت: با بهرهبرداری از زیرساختهای پاییندست سد ارغون شامل خط انتقال، مخزن و پیشتصفیه، آب آشامیدنی به ۲۰ هزار نفر از ساکنان شهر کلمه و روستاهای پیرامون رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر شامگاه شنبه در نشست خبری با اشاره به افت ۲۶ متری سطح آبهای زیرزمینی در منطقه بوشکان بیان کرد: این منطقه با بیشترین افت سطح آب زیرزمینی استان مواجه بود؛ بنابراین با تکمیل سد ارغون که دو سال پیش آبگیری شده بود، اکنون تأمین آب شرب با کمترین مشکل انجام میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با تشریح وضعیت منابع آب استان افزود: در سال آبی گذشته میانگین بارش حدود ۴۰ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت و نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۱۷ درصد افزایش داشت؛ با این حال، بهدلیل کاهش بارشهای پاییز و زمستان، دوره خشکسالی در ۱۵ سال اخیر با شدت حدود ۶۰ درصد ادامه دارد.
او اضافه کرد: کسری مخزن آب زیرزمینی استان حدود ۳۱ میلیون مترمکعب و میانگین افت سطح آب زیرزمینی ۱۷ تا ۳۰ سانتیمتر در سال است، بهگونهای که در برخی دشتها این افت به ۴ تا ۵ متر میرسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر بیان کرد: هماکنون ۱۶ دشت استان ممنوعه یا بحرانی اعلام شدهاند و تنها ۵ درصد منابع آب زیرزمینی دارای هدایت الکتریکی (EC) کمتر از ۳۰۰۰ هستند.
محمدی با اشاره به مصرف ۱۲۸۸ میلیون مترمکعب آب در سال در استان، گفت: از این میزان، ۹۵۱ میلیون مترمکعب میزان آب مصرفی استان در بخش کشاورزی، ۱۴۷ میلیون مترمکعب در بخش آشامیدنی و ۱۸۹ میلیون مترمکعب در بخش صنعت است که ۱۷۰ میلیون آن از نمکزدایی آب دریا است.
او اضافه کرد: با حذف مصرف صنعتی دریا، ۸۵ درصد منابع صرف کشاورزی و ۱۳ درصد صرف شرب میشود. همچنین ۳۵ میلیون مترمکعب از آب شرب با سرمایهگذاری بخش خصوصی و ۳۸۸ میلیون مترمکعب از منابع زیرزمینی تأمین میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به مسدودسازی ۱۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵ که مانع هدررفت ۲۶ میلیون مترمکعب آب شده است، گفت: در این مدت حدود ۲۰۰ دستگاه حفاری غیرمجاز نیز توقیف شده است.
او افزود: از مجموع ۸۶۳۰ حلقه چاه پروانهدار و ۷۳۵۰ حلقه بدون پروانه در استان، اقدامات نظارتی بهطور پیوسته ادامه دارد.
مدیرعامل آب منطقهای استان بوشهر با تشریح طرحهای سد در استان بیان کرد: از مجموع هفت طرح سد استان، سدهای خاییز، باغان و اخند به مرحله آبگیری رسیده و در مدار بهرهبرداری قرار دارند.
او اضافه کرد: سدهای دالکی، باهوش، دهرود و دشت پلنگ نیز اکنون با پیشرفت فیزیکی به ترتیب ۶۵ درصد، ۴۷ درصد، ۳۷ درصد و ۶۵ درصد در دست اجرا هستند.
محمدی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل سدهای استان را ۱۳۵هزار میلیارد ریال وعلام کرد و افزود: اعتبار تخصیص داده شده برای آنها امسال ۲.۸ هزار میلیارد تومان است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر همچنین گفت: امسال ۹۵ کیلومتر از زهکشهای نخلستانهای استان برای نخستین بار پس از ۴۰ سال لایروبی شد.