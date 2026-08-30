رئیس هیئت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی شهرستان بافق، از صعود موفقیت‌آمیز عاطفه حسینی سبزواری به قله ۵۱۳۷ متری آرارات در کشور ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، رئیس هیئت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی شهرستان بافق گفت: عاطفه حسینی سبزواری بانوی کوهنورد بافقی، در قالب یک تیم ۹ نفره موفق شد با به همراه داشتن پرچم هیئت کوهنوردی، نام این شهرستان را به عنوان نخستین بانوی بافقی بر فراز بام ترکیه به اهتزاز درآورد.

روح‌الله تفکری افزود: اعضای گروه در مسیر رسیدن به قله با شرایط جوی بسیار دشوار و ناپایداری مواجه شدند؛ یخ‌زدگی سنگ‌ها، برودت هوا تا منفی ۱۸ درجه و وزش باد با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت، از جمله چالش‌های این صعود بود که با اراده اعضا پشت سر گذاشته شد و در نهایت تمامی کوهنوردان با سلامت کامل به کمپ‌های پایین‌دست بازگشتند.