افتخاری برای ورزش بافق بر بام ترکیه؛
بانوی کوهنورد بافقی آرارات را فتح کرد
رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان بافق، از صعود موفقیتآمیز عاطفه حسینی سبزواری به قله ۵۱۳۷ متری آرارات در کشور ترکیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد
، رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان بافق گفت: عاطفه حسینی سبزواری بانوی کوهنورد بافقی، در قالب یک تیم ۹ نفره موفق شد با به همراه داشتن پرچم هیئت کوهنوردی، نام این شهرستان را به عنوان نخستین بانوی بافقی بر فراز بام ترکیه به اهتزاز درآورد.
روحالله تفکری افزود: اعضای گروه در مسیر رسیدن به قله با شرایط جوی بسیار دشوار و ناپایداری مواجه شدند؛ یخزدگی سنگها، برودت هوا تا منفی ۱۸ درجه و وزش باد با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت، از جمله چالشهای این صعود بود که با اراده اعضا پشت سر گذاشته شد و در نهایت تمامی کوهنوردان با سلامت کامل به کمپهای پاییندست بازگشتند.