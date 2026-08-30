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موضوعهای مرتبط با «سبک زندگی» و «روایت پیشرفت» سرفصل فعالیتهای بهزاد دانشگر است که به صورت داستان و یا روایتهای مستند دنبال شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دانشگر با حضور در برنامه «کتاب هفته» درباره تولیدات فرهنگی و کتابهای خود جدیدترین اخبار را ارائه کرد.
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سوال:از کتاب تقریظ گرفته شما شروع کنیم. کتاب «دختران آفتاب»، این کتاب چه موضوعی را دنبال میکند و تقریظ رهبر شهید ما حاوی چه نکاتی است؟
دانشگر: این کتاب، درباره مسائل زنان است. اولین کتابی بود که من نزدیک به بیست سال پیش نوشته بودم به شکل مقاله و داستان است و تلاش کرده در یک فضای نزدیک به داستان و با استفاده از ابزارهای داستان به برخی از مباحث مربوط به زنان جامعه بپردازد.
این کتاب، به شبهات مختلف اشاره میکند و سعی دارد نگاههای مختلف درباره زن را تبیین بکند. خوب چند سال بعدش این کتاب را آقا در موردش یک تقریظی نوشتند و تقریظ شان رونمایی شد در آن تقریظ اشاره کرده بودند که این کتاب، یکی از جامعترین و کاملترین کتابهایی است که درباره این موضوع نوشته شده است.
سوال: شما را به عنوان راوی کتابهای پیشرفت میدانیم یعنی نویسندهای هستید که سعی کردید درباره پیشرفت ایران کتاب بنویسید و آثار متعددی هم دارید. فکر میکنید پرباز خوردترین کتاب شما چه کتابی بوده است؟
دانشگر: بنده در چند تا حوزه کتابهای خوبی دارم مثلا در حوزه سبک زندگی، کتاب نفس و تولد در لس انجلس دارم که مخاطبان از آنها خیلی استقبال کردند. نزدیک به چهل هزار نسخه تا حالا چاپ شده. کتاب تندتر از عقربهها حرکت کن که همان طوری که شما گفتید در حوزه پیشرفت هست.
البته این افتخار را داشتم که در کتاب به توان هایتک هم مدیر پروژه بودم و آن کتاب را تحقیقش را من انجام دادم و یک کتاب هم به تازگی از من منتشر شده تقریبا یکی دو هفته گذشته پرواز دست جمعی پرندگان که در مورد چند جوانی است که یک شرکت دانش بنیانی را راه اندازی میکنند در حوزه تولید هوش مصنوعی صنعتی و ... چیزی را که آنها تولید کردند الان از بسیاری از محصولات کشورهای اروپایی و امریکایی جلوتر و مدرنتر و امروزیتر است.
سؤال: شما در حوزه مقاومت هم کار کردهاید و درباره حاج قاسم هم کتابی دارید، در این خصوص توضیح میدهید؟
دانشگر: من دو رمان در مورد حاج قاسم دارم که هر دوی آنها برای نوجوان نوشته شده است. یکی رمان آورتین است و یکی هم لانه کرکس است. اینها مربوط به آن نبردی است که حاج قاسم با اشرار جنوب شرق کشور انجام داد و تلاش کرد امنیت مردم اش را تأمین کند. از این رمانها توسط نوجوانان استقبال خوبی شده است. یک رمان هم درمورد طوفان الاقصی است به اسم خیابان الزاهراء که این هم برای نوجوان نوشته شده است و نشر مهرک آن را منتشر کرده است.
سؤال: وجه مشترک این آثار را ما چطور میتوانیم جستوجو کنیم؟
دانشگر: دغدغه ساختن، من از یک طرف درآن کتابهای دانش بنیان به یک شکلی به دنبال ساختن کشور بودم و به نظر من این مسیری که ما از لحاظ اقتصادی و مدیریتی میتوانیم کشور را بسازیم، در یک بخشی این است. حتی در آن کتابهای مقاومت هم آنهایی که به دنبال مقاومت در کشور هستند و از آرمانها باورهای کشورشان دفاع میکنند، مهمترین آرمانی که دارند پیشرفت و ساخته شدن کشورشان است. من هر دوی اینها را در ارق به وطن، کشور و باورهای دینی مان میبینم و علاقه به ساختن.
سؤال: در کارنامه شما یک کتاب هم به نام موسیو کمال دیدهایم؟
دانشگر: بله یک رمانی است در مورد جوانی فرانسوی که آمده است و در جنگ ایران و عراق شهید شده است و در دفاع از سرزمین و باورهای ما جان خودش را از دست داده است.
سؤال: کتابهای شما پژوهش محور هستند. وضعیت بازار نشر نو را نسبت به این کتابها چگونه میبینید، با توجه به وضعیت کاغذ و علاقه مخاطبان به متنهای کوتاه، این نوع کتابها استقبال میشوند؟
دانشگر: من این بخت و اقبال را داشتم که برخی از کتاب هایم توسط مخاطبین استقبال خوبی شده است مثل دختران آفتاب. البته کتابهایی هم دارم که شاید خیلی استقبال خوبی از آنها نشده است، برای این هیچ حساب و کتاب دقیقی نیست و الان من نمیدانم چرا از آن کتاب استقبال شده است و چرا از یک کتاب دیگر استقبال نشده است. اما در مجموع وضعیت خیلی خوب نیست، یعنی در مجموع از یک طرف ما با انبوهی از نویسندگانی مواجه هستیم که با دانش و تخصص خیلی کم دارند نویسنده میشوند و بازار کتاب را از عناوین مختلف کتاب را پر کردهاند. از یک طرف با مخاطبی روبهرو هستیم که چندان حال و حوصله کتاب خواندن ندارد و بیشتر علاقه دارد که خودش را در فضای مجازی غرق کند. امیدواریم این شرایط تغییر پیدا کند.
سؤال: با وجود اینکه وضعیت چاپ و نشر چالشهای زیادی در کشور ما دارد، ما هر هفته اخباری را از رونماییها و تازههای نشر میشنویم. با توجه به اجتماعات مردمی که به صورت شبانه برگزار میشود، شما این فضا را چگونه میبینید؟ اگر قرار باشد نگارش کتابی را در این زمینه شروع کنید، از چه نگاهی به آن میپردازید؟
دانشگر: من از زاویه احساس مسئولیتی که الان در تمام اقشار مختلف و سنین مختلف یعنی از نوجوانی که در کنار خیابان پرچم میگرداند را میبینم تا خانمهای خانه دار، تا زنان شاغل، زنان دانشمند و همه جوانان و سنین بالا که خیلی اتفاق عجیبی است. در جنگهای قبلی و در اکثر دنیا جنگها لب مرز بود، یک عده از مردم زندگی شان را میکردند و یک عدهای سرباز با تخصص نظامی میجنگیدند. ولی الان تک تک آدمهایی که در خیابان و میادین شهر جمع میشوند، در قبال کشورشان در خودشان احساس مسئولیتی میکنند به بودن و ماندن کشور و خودشان فکر میکنند و برای آنها مهم است. برای یک هدف مشترک علی رغم اختلاف سلیقه ها، اختلاف نگاهها و اختلاف پوششها حاضر هستند بیایند و در کنار همدیگر دست به دست هم برای کشور و باورهای شان بجنگند. به نظر من این اتفاق خوبی است، اینکه ما بدانیم تک تک ما در آینده کشورمان مؤثر هستیم، شاید ۲۰ سال پیش این احساس را نمیکردیم.