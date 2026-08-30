فرماندار بابل با اشاره به حجم اعتبارات طرحهای شهرستان، گفت: مجموع اعتبار طرحهای ثبت‌شده بابل در هفته دولت حدود ۵ همت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، میرتبار با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی شهرستان بابل در هفته دولت گفت: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه منتاک به عنوان مرجع رسمی آمار طرحهای دولتی، بابل با ۸۳۱ طرح رتبه نخست استان را کسب کرده است.

وی افزود: شهرستان آمل ۲۳۷ طرح، قائم‌شهر ۲۱۴ و تنکابن ۱۶۰ طرح در این سامانه ثبت کرده‌اند.

فرماندار بابل با اشاره به حجم اعتبارات طرحهای شهرستان، گفت: مجموع اعتبار طرحهای ثبت‌شده بابل در هفته دولت حدود ۵ همت است.

میرتبار با قدردانی از تلاش مدیران و دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد: کسب این رتبه نتیجه همدلی، یکپارچگی و تلاش مجموعه مدیریتی شهرستان و حمایت‌های ویژه استاندار مازندران است.