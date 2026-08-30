به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مؤسسه و مدرسه قرآنی کریم اهل‌بیت (ع) در حاشیه آیین کلنگ‌زنی این مجموعه با اشاره به پیشینه فعالیت و دستاورد‌های آموزشی این مرکز گفت: این مؤسسه فعالیت رسمی خود را از سال ۱۴۰۱ آغاز کرده و در این مدت سالانه به‌طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ حافظ کل و اجزای قرآن کریم را از سراسر شهرستان تربیت کرده است.

حر سلامی با تأکید بر استقبال گسترده خانواده‌ها و لزوم رفع مشکل کمبود فضای آموزشی افزود: این طرح در ۳ طبقه با زیربنای ۱۲۰۰ مترمربع در دو بخش دخترانه و پسرانه شامل مهد و پیش‌دبستانی قرآن، کلاس‌های تخصصی حفظ و صوت و لحن، کارگاه‌های مهارتی و سالن اجتماعات چندمنظوره احداث می‌شود.

به گفته وی با تأمین اعتبارات و پیگیری هیئت‌امنا، پیش‌بینی می‌شود این مجتمع در مدت ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده به بهره‌برداری کامل برسد و ظرفیت آموزش هم‌زمان بیش از ۵۰۰ قرآن‌آموز و دانش‌پذیر در محیطی مجهز و متمرکز فراهم شود.

در پایان این مراسم، از جمعی از حافظان، قاریان و قرآن‌آموزان برتر مدرسه قرآنی کریم اهل‌بیت (ع) با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.