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مدیر صندوق کارآفرینی امید استان سمنان: تاکنون ۴۲۰ میلیارد تومان تسهیلات صندوق کارآفرینی امید برای اشتغال در سمنان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ احسان بینا گفت: تاکنون صندوق کارآفرینی امید استان سمنان ، ۴۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به طرحهای مختلف پرداخت کرده است.
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان سمنان افزود: این تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی، کارآفرینی و مشاغل خرد به ۸۰۰ طرح اختصاص یافته و زمینه اشتغال ۷۵۰ نفر را فراهم کرده است.
وی افزود:حمایت از طرحهای اشتغالزایی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز در دستور کار قرار دارد.
احسان بینا ادامه داد: نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در سمنان و نیروگاه یک مگاواتی در دامغان در هفته دولت امسال به مدار متصل شدند و برای سال جاری نیز افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات اشتغالزایی و رشد ۳۰ درصدی اشتغال هدفگذاری شده است.