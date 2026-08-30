به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ احسان بینا گفت: تاکنون صندوق کارآفرینی امید استان سمنان ، ۴۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به طرح‌های مختلف پرداخت کرده است.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان سمنان افزود: این تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی، کارآفرینی و مشاغل خرد به ۸۰۰ طرح اختصاص یافته و زمینه اشتغال ۷۵۰ نفر را فراهم کرده است.

وی افزود:حمایت از طرح‌های اشتغالزایی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در دستور کار قرار دارد.

احسان بینا ادامه داد: نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در سمنان و نیروگاه یک مگاواتی در دامغان در هفته دولت امسال به مدار متصل شدند و برای سال جاری نیز افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات اشتغالزایی و رشد ۳۰ درصدی اشتغال هدف‌گذاری شده است.