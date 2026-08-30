به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ با حضور ارسلان زارع گذر ۲۰ متری در بندر امام حسن با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

استاندار بوشهر در این آیین با گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت فرصتی مغتنم برای تبیین دستاورد‌های نظام اسلامی و دولت چهاردهم است.

زارع بیان کرد: توسعه شهرستان‌های شمالی استان مورد تاکید مدیریت استان قرار دارد و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.

وی افزود: اکنون طرح بزرگ عمران شهری با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده که امیدوارم موجبات رضایت‌مندی مردم را فراهم کند.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: رسیدگی به مشکلات مردم بویژه مرزداران غیور مورد تاکید قرار دارد.

جعفر پورکبگانی افزود: مجلس با همکاری دولت خدمتگزار برای بهبود وضعیت تلاش می‌کند و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.

همچنین واحد تولیدی انواع چسب در دیلم با سرمایه‌گذاری ۱۷۸۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی دیلم به بهره‌برداری رسید.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: در استان بوشهر، همدلی و هم‌افزایی ارزنده‌ای بین مردم و مسئولان وجود دارد و رمز موفقیت استان، همین انسجام و وحدت است.

زارع از سرمایه‌گذاری ۳۵۰۰ میلیارد تومانی در دیلم در ۶ ماه اخیر خبر داد و افزود: در شهرستان دیلم در فاصله دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت امسال، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان طرح عمرانی و بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان نیز در طرح‌های اقتصادی و تولیدی و اشتغال‌زا این شهرستان، سرمایه‌گذاری شده که مجموعا بیش از ۱۰۰ طرح و پروژه اقتصادی و عمرانی را شامل می‌شود.

وی گفت: استان بوشهر در زمینه حجم سرمایه‌گذاری طرح‌های هفته دولت، با ۲۳۴ همت رتبه نخست کشور را به دست آورده که نشانه اهتمام ویژه در این عرصه است.

استاندار بوشهر گفت: اکنون این طرح اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۱۷۸۰ میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفته که ۷۰ شغل جدید نیز ایجاد کرده است.

جعفر پورکبگانی نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از تلاش‌ها و فعالیت‌های استاندار و مدیران استان گفت: برای حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز بیان کرد: مجموعه تولیدی و صنعتی افتخار صنعت جنوب، تولیدکننده انواع چسب‌های نواری تک‌لایه، کاغذی و برق است که ظرفیت تولید سالانه این واحد، ۲۵۰۰ تن است.

نصرالله کشاورز افزود: این واحد با زیربنای بیش از ۵ هزار مترمربع ساخته شده و ۱۷۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری این مجموعه است.

همچنین استاندار بوشهر در دیلم با خانواده شهید والامقام محمدرضا تمدن‌فر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاندار بوشهر در این دیدار ضمن تکریم و تجلیل از مقام شامخ این شهید عزیز، خواستار دعای خیر والدین گرانقدر شهید والامقام برای توفیق بیشتر در خدمت‌رسانی به مردم استان و شهرستان دیلم شد.