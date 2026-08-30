به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در سیاهکل، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، که ماموران پلیس اگاهی با پیگیری سرنخ‌های به دست آمده از صحنه‌های وقوع جرم، سارق این پرونده‌ها را شناسایی و او را در یک عملیات غافلگیرانه حین انتقال سیم و کابل‌های سرقتی دستگیر کردند.

سرهنگ کمیل ابراهیمی از اعتراف این فرد به ۷ فقره سرقت سیم و کابل برق خبر داد و بیان‌داشت: سارق ۴۰ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.