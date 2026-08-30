به مناسبت هفته دولت ساخت خانه هنر افراد دارای معلولیت در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع در بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: خانه هنر افراد دارای معلولیت در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و در پنج طبقه، با زیربنای ۴۰۰ مترمربع برای هر طبقه ساخته می‌شود.

سامیه جهانشاهی افزود: در مرحله نخست، ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح تخصیص یافته است.

وی گفت: استان هرمزگان ۳۱ هزار فرد دارای معلولیت دارد که ۱۲ هزار و ۲۷۳ نفر در شهرستان بندرعباس زندگی می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان افزود: بخشی از افراد دارای معلولیت در حوزه‌های هنری از جمله تئاتر و موسیقی فعالیت دارند و پیش‌بینی می‌شود در مرحله نخست، بیش از هزار نفر از جامعه هدف از امکانات این مجموعه بهره‌مند شوند.

رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه ستاره توانبخشی هرمزگان نیز گفت: با توجه به وجود استعداد‌های هنری فراوان در میان افراد دارای معلولیت، نیاز به ایجاد فضایی تخصصی برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری این افراد احساس می‌شد.

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حمید پورحسن افزود: در حوزه افراد دارای معلولیت، فعالیت‌های هنری با عنوان «هنردرمانی» شناخته می‌شود و ایجاد این فضا می‌تواند زمینه شکوفایی استعداد‌های هنری افراد دارای معلولیت را فراهم کند.

مهدی نوبانیشهردار بندرعباس نیز گفت: اعتبارات اجرای این طرح در چند مرحله اختصاص می‌یابد تا روند ساخت خانه هنر افراد دارای معلولیت دنبال شود.

حجت‌الاسلام عبدالرضا حیدری رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس با تأکید بر حمایت از همه اقشار جامعه گفت: در نشست شورای اسلامی شهر بندرعباس، اختصاص اعتبارات ویژه برای حمایت از افراد دارای معلولیت و ساخت این مجموعه به تصویب رسیده است.