

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در آخرین روز از هفته دولت در برنامه محوری افتتاح همزمان طرح‌های زیرکوه در روستای عشایری اهل سنت حسن‌آباد با اشاره به اینکه مرز یزدان یک بندرگاه خشک و ظرفیت راهبردی اقتصادی برای استان محسوب می‌شود و باید برای فعال‌سازی حداکثری این مرز تلاش کنیم گفت: مجوز‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های مرز یزدان صادر شده و دیدار با مسئولان و تجار افغانستان نیز ظرفیت این مرز مورد تأکید قرار گرفته است.

هاشمی با اشاره به اینکه در چهار شهرستان مرزی استان، حدود ۱۲ هزار خانوار در طرح کولبری ثبت شده‌اند، افزود: بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر از شهرستان زیرکوه در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی با اشاره به مطالبات مردم شهرستان زیرکوه در حوزه زیرساختی گفت: موضوع دسترسی برخی روستا‌های نزدیک به مرز که از امتیازات طرح کولبری محروم مانده‌اند، پیگیری خواهد شد تا این مشکل در چارچوب ضوابط و مقررات برطرف شود.



استاندار خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به الگوی وحدت و همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی تبدیل شده است گفت: وحدت، همدلی و انسجام مردم مهمترین دستاورد و پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عامل اصلی امنیت پایدار کشور است.

استاندار به حمایت از عشایر و دامداران شهرستان اشاره کرد و گفت: برای خرید دام مازاد عشایر نیز برنامه‌ریزی خواهد شد تا دامداران و عشایر با وجود سختی‌های تولید و تأمین نهاده‌ها، متضرر نشوند.



نماینده مردم شهرستانهای قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت کولبری در شهرستان زیرکوه در سفر امروز به تصویب رسید گفت: هم‌اکنون ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از این ظرفیت بهره‌مند هستند و قرار است سهمیه و حوزه جغرافیایی آن گسترش یابد.

اسحاقی همچنین به توسعه بهره‌برداری از منابع آب با افزایش برداشت مجاز از چاه‌های کشاورزی برای بهبود تولید محصولات باغی و زراعی اشاره کرد و افزود: حمایت قاطع از عشایر و روستاییان با تمرکز بر افزایش تولید دام سبک و ارائه تسهیلات و پشتیبانی‌های لازم برای رونق معیشت این قشر تولیدکننده از دیگر مصوبات است.

امام جمعه زیرکوه نیز با اشاره به اینکه مرز یزدان موتور محرک اقتصادی شهرستان زیرکوه محسوب می شود افزود: انتظار داریم تلاش‌های مسئولین ادامه پیدا کند تا مرز یزدان بطور رسمی راه اندازی شود.

حجت الاسلام کفشی با اشاره به اینکه باید به مناطق روستایی و عشایری توجه ویژه‌ای شود گفت: برای تولید و اشتغال باید گردشگری شهرستان زیرکوه به وضعیت مطلوبی برسد.

امام جمعه زیرکوه افزود: در جذب سرمایه گذاری نیز نیاز داریم که همه ظرفیت‌های اقتصادی در شهرستان ایجاد شود.

فرماندار زیرکوه نیز با اشاره به اینکه همدلی اهل تشیع و تسنن در زیرکوه، الگوی وحدت است گفت: یکی از حوزه‌های مهمی که امسال محقق خواهد شد، موضوع سرمایه گذاری است و ۱۰ مگاوات برق خورشیدی به شبکه توزیع برق اضافه خواهد شد.

امینی افزود: در این خصوص هزار میلیارد تومان بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده و نیاز هست که توجه بیشتری به این حوزه شود.