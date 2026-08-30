پخش زنده
امروز: -
بیش از ۷۰ گرافیست و تصویرساز برتر کشور در رویداد ملی «محکمتر از فولاد» با حضور در مجتمع فولاد مبارکه، روایت هنری خود از مقاومت، بازسازی و تداوم تولید را به تصویر کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ارتباطات گروه فولاد مبارکه گفت: رویداد ملی «محکمتر از فولاد» با هدف روایت هنری و فرهنگی مقاومت، خودباوری، بازسازی و تداوم تولید در فولاد مبارکه برگزار شد و در بخش طراحی پوستر و تصویرسازی، بیش از ۷۰ هنرمند برجسته کشور حضور داشتند.
هادی نباتینژاد افزود: هنرمندان با بازدید از نواحی تولیدی و نیروگاهی آسیبدیده، از نزدیک در جریان ابعاد خسارتها، اقدامات انجامشده برای بازسازی و تلاش کارکنان برای بازگرداندن تجهیزات و خطوط تولید به مدار قرار گرفتند.
وی ادامه داد: این رویداد سهروزه فرصتی برای هنرمندان فراهم کرد تا مشاهدات مستقیم خود از مقاومت، تلاش، خودباوری و تداوم تولید در فولاد مبارکه را در قالب آثار هنری به تصویر بکشند.
گزارشی از داوود جوادی خبرنگار صداوسیمای اصفهان