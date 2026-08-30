دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: انسجام اجتماعی و وحدت اسلامی، مبنایی ایمانی و الزامی قطعی در سیاست‌گذاری کلان و سدی پولادین در برابر راهبرد تفرقه‌افکنانه جبهه کفر و استکبار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پیامی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص)، ولادت امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت در پیامی نوشت:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍ» (جمعه: ۲)

فرارسیدن خجسته میلاد نیّر اعظم آفرینش و سراج منیر هدایت، پیام‌آور رحمت و عقلانیت، حضرت ختمی‌مرتبت محمد مصطفی (صلّی‌الله علیه و آله و سلّم) و ولادت باهر شکافنده افق‌های دانایی، حضرت امام جعفر صادق (علیه‌الصلاة و السلام) و ایام سراسر نور «هفته وحدت» را به محضر امّت بزرگ اسلام، ملت بصیر ایران و جامعه علمی و نخبگانی کشور تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

طلوع خورشید نبوت خاتم و امتداد معرفتی آن در مکتب جعفری، رستاخیز «حکمت و عقلانیت توحیدی» در تاریخ بشر بود. رسول اعظم (ص) با اقامه قسط و تألیف قلوب، مدینة‌النبی را بنیان نهاد و امام صادق (ع) با سامان‌دهی نظام دانایی اسلام و گشودن باب گفت‌و‌گو و مناظره آزاد، نشان داد که قوام تمدن اسلامی بر دو بال «ایمان و برهان» استوار است؛ منظومه‌ای جامع که تا همیشه تاریخ، الگوی اصیل حکمرانی حکمت‌بنیان برای تعالی جامعه انسانی است.

پیام جامع، عمیق و راهگشای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) به‌مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و هفته وحدت، منشوری راهبردی برای صیانت از هویت اسلامی و تحکیم اقتدار ملی است. تأکید هوشمندانه معظم‌له بر اصل جاودان قرآنی «أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ»، این حقیقت بنیادین را نمایان می‌سازد که انسجام اجتماعی و وحدت اسلامی، نه تاکتیکی گذرا، بلکه مبنایی ایمانی و الزامی قطعی در سیاست‌گذاری کلان و سدی پولادین در برابر راهبرد تفرقه‌افکنانه جبهه کفر و استکبار است.

این مسیر پرفروغ، ریشه در بینش الهی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (قدّس‌سرّه‌الشّریف) و مجاهدت‌های تاریخی رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) دارد که همواره وحدت مسلمین را ضامن اقتدار امت در مصاف با طاغوت‌های زمان می‌دانستند.

امروز و در طلیعه فصل نوین انقلاب اسلامی، تحقق رسالت بزرگ «خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» بیش از هر زمان دیگر در گرو حاکمیت عقلانیت اجتهادی، میدان‌داری جوانان و نخبگان نوآور، و التزام به پیوست انسجام اجتماعی در ساحت حکمرانی فرهنگی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی بر پایه این اصول استوار، جهاد علمی و صیانت از سرمایه اجتماعی را سرلوحه اقدامات خود می‌داند.

بی‌تردید، تمسک به حبل‌الله نبوی و بصیرت جامعه اسلامی، موانع پیش‌رو را درهم‌شکسته و حرکت شتابان کاروان انقلاب را در افق «تمدن نوین اسلامی»، به وعده تخلف‌ناپذیر الهی در غلبه مستضعفان عالم و صبح روشن ظهور خورشید ولایت عظمی، حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) پیوند خواهد زد؛ «إِنَّهُمْ یَرَوْنَهُ بَعِیدًا وَنَرَاهُ قَرِیبًا».