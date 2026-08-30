محسن رمضانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در تشریح مسیر دستیابی به کشاورزی هوشمند گفت: نصب حسگرها یا راه‌اندازی سامانه‌ها به تنهایی منجر به هوشمندسازی کامل این بخش نمی‌شود و تحول در حکمرانی پیش‌شرط اصلی این تکامل است.



وی معتقد است برای تحقق این هدف، باید شبکه‌ای متصل میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی ایجاد گردد.



عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، همچنین بر لزوم نگاه راهبردی به «داده‌های کشاورزی» به‌عنوان یک سرمایه ملی تأکید کرد و خواستار ایجاد سازوکارهای استاندارد برای جمع‌آوری، امنیت و بهره‌برداری صحیح از این داده‌ها شد.



به گفته رمضانی ، هدف نهایی از کشاورزی هوشمند، استفاده نمایشی از فناوری نیست، بلکه هدف اصلی، تولید اقتصادی‌تر، بهینه‌سازی مصرف آب و نهاده‌ها و کاهش ریسک تولید است.

این کارشناس هوش مصنوعی خاطرنشان کرد: اگر این مسیر به‌صورت یکپارچه و بر اساس نیازهای واقعی کشور طی شود، منجر به افزایش سودآوری کشاورزان و ارتقای تاب‌آوری و پایداری بخش کشاورزی در برابر چالش‌های محیط‌زیستی خواهد شد.