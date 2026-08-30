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مراسم عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه در روز میلاد پیامبر رحمت

همزمان با سالروز ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و رئیس مذهب تشیع حضرت امام جعفر صادق (ع) مراسم عمامه گذاری طلاب حوزه های علمیه با حضور آیت الله مکارم شیرازی و فاضل لنکرانی برگزار شد.
عکاس :رضا رمضانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ - ۱۳:۴۸
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برچسب ها: عمامه گذاری ، طلاب ، حوزه علمیه
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