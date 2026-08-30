به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی بازیکنان دعوت شده به یازدهمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی بانوان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ژاپن به شرح زیر است؛

زهرا آسترکی، نیکتا جلالوند، زهرا خدابنده لو، فاطمه سرابیگی، مریم سلگی، آیناز فرامرزی، زهرا کریمی، مهتاب لک علی آبادی، آتنا مددی، زکیه ململی، سانیا نعیمی، حدیثه وارسته، سحر یاری

مشاور فنی: غلامرضا مازندرانی

مربی: سمانه افخم، آزاده سلگی، لیلا دوستوندی

مدیر تیم: زهرا رحیمی نژاد

یازدهمین اردوی تیم ملی کبدی بانوان ۸ تا ۲۵ شهریور در شهریار تهران برگزار می‌شود.