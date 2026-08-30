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در آخرین روز از هفته دولت، با حضور بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی، کارگاه و نمایشگاه فرش دویدخ در شهرستان راز و جرگلان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مقصد نخستین برنامه استاندار خراسان شمالی در آخرین روز از هفته دولت، روستای دویدخ شهرستان راز و جرگلان بود که طی آن کارگاه و نمایشگاه فرش دهیاری دویدخ به بهرهبرداری رسید.
این مجموعه علاوه بر برخورداری از فضای نمایشگاهی و کارگاه تولید صنایع دستی، زمینه عرضه و معرفی فرشهای ابریشم دستباف، شامل قالیهای ابریشم یکرو و دورو را فراهم کرده است.
همچنین در طراحی و احداث این ساختمان، فضایی مناسب برای حضور و بازدید گردشگران پیشبینی شده تا این مجموعه علاوه بر کارکرد تولیدی و نمایشگاهی، به محلی برای معرفی ظرفیتهای صنایع دستی و هنر قالیبافی منطقه تبدیل شود.
برای احداث این مجموعه ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.