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فرمانده دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتمالانبیاء نیروی پدافند هوایی را در خط مقدم مقابله با دشمن در جنگهای تحمیلی دوم و سوم دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ دوم جعفر زاهدی در اجتماع شبانه مردمی که همزمان با گرامیداشت دهم شهریورماه، سالروز نیروی پدافند هوایی ارتش، در میدان ابنسینا تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه پدافند هوایی در ساختار دفاعی ایران گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۷ با شناخت دقیق از تهدیدات روز جهان، فرمان تشکیل قرارگاه مشترک پدافند هوایی را صادر کردند و پدافند هوایی بر اساس این تأکیدات، اولویت نخست دفاع از کشور و خط مقدم دفاع از موجودیت، حیثیت و آبروی جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان دیدیم که پدافند هوایی در لبه و پیکان مقابله با دشمن آمریکایی ـ صهیونی قرار داشت و جوانان غیور ایرانی با روحیهای پولادین در پای سامانهها و تجهیزات پدافندی، از کشور دفاع کردند.
فرمانده دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتمالانبیاء با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، تصریح کرد: از حضور مردم در ۱۸۲ شب گذشته قدردانی میکنم؛ حضور شما در خیابانها نقشی تعیینکننده و تمامکننده دارد و این حضور، فرزندان شما را در پای سامانهها و تجهیزات پدافندی با روحیه و استوار نگه داشته تا بتوانند در برابر دشمن ایستادگی کنند.
امیر سرتیپ دوم جعفر زاهدی ادامه داد: حضور مردم، مأموریتی مهم برای حفظ امنیت و نظام جمهوری اسلامی ایران است و همچون کوههای استوار، مستکبران را به زانو درمیآورد.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، گفت: دشمن برای مقابله با ایران به جنگ شناختی روی آورده و با استفاده از تکنیک یأس و ناامیدی تلاش میکند در تفکر و ادراک مردم تغییر ایجاد کند؛ بنابراین باید مراقب باشیم که روحیه ملی، تخریب نشده و ارادهها سست نشود.
فرمانده دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتمالانبیاء با بیان اینکه دشمن با بزرگنمایی قدرت خود تلاش میکند شکستناپذیر جلوه کند، خاطرنشان کرد: دشمنان این مرز و بوم کور خواندهاند؛ چراکه ملت شریف و بزرگ ایران محکم در صحنه ایستاده و در مقابل فتنهها، کارشکنیها و تحریمهای دشمنان ایستادگی خواهند کرد.
وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: نیروهای مسلح در هر لحظه آماده هستند و پس از پایان موقت جنگ نیز آمادگی خود را حفظ کردهاند و پاسخ نیروهای مسلح و ملت ایران به هرگونه تهدید، محکمتر از گذشته خواهد بود.