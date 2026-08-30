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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی از افتتاح و کلنگ زنی ۱۰ طرح به ارزش سه هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: ۱۰ طرح گردشگری با مجموع سرمایهگذاری بیش از ۳ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان، و با زیربنای بیش از ۶ هزار و ۸۵۰ مترمربع در شهرستانهای مختلف استان اجرا شده یا اجرایی میشوند.
مرتضی صفری ادامه داد: با بهرهبرداری از این طرح ها، زمینه اشتغالزایی مستقیم برای ۱۵۸ نفر در سطح استان فراهم میشود.
وی تصریح کرد: شاخصترین طرحهای افتتاحی شامل یک باب هتل چهارستاره و یک مرکز تفریحی و سرگرمی در ماکو، هتلآپارتمان یکستاره در مهاباد، سفرهخانه سنتی در ارومیه، یک واحد اقامتگاه بومگردی در روستای تاریخی حسنلو نقده و سه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در شهرستانهای ارومیه، خوی و مهاباد است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: همچنین عملیات اجرایی دو مجتمع بزرگ گردشگری در شهرستانهای بوکان و خوی با حجم سرمایهگذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز میشود تا با ورود این مجموعهها به چرخه خدمترسانی، ظرفیتهای میزبانی از گردشگران در استان به شکل چشمگیری ارتقا یابد.