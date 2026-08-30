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رقابتهای فوتسال هفدهمین المپیاد دانشجویان پسر با قهرمانی دانشگاه قزوین در شاهرود پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این رقابتها تیم دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان دوم شد و تیم دانشگاه زابل در جایگاه سوم قرار گرفت.
همچنین از سوی کمیته فنی بهترین بازیکن امیر رضا خوشرو از دانشگاه قزوین، بهترین دروازهبان سهیل گلزاری از دانشگاه زابل و آقای گل مسابقات با ۶ گل زده سجاد کریمی از دانشگاه علامهطباطبائی انتخاب شدند.
رضا فلاح رئیس انجمن فوتسال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در این مسابقات ۱۶ تیم با هم رقابت کردند.