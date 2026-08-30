به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این رقابت‌ها تیم دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان دوم شد و تیم دانشگاه زابل در جایگاه سوم قرار گرفت.

همچنین از سوی کمیته فنی بهترین بازیکن امیر رضا خوشرو از دانشگاه قزوین، بهترین دروازه‌بان سهیل گلزاری از دانشگاه زابل و آقای گل مسابقات با ۶ گل زده سجاد کریمی از دانشگاه علامه‌طباطبائی انتخاب شدند.

رضا فلاح رئیس انجمن فوتسال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در این مسابقات ۱۶ تیم با هم رقابت کردند.