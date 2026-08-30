

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج در اطلاعیه ای اعلام کرد: مهلت نام‌نویسی در دومین دوره آزمون زبان msrt، از ساعت ۹ صبح فردا (دوشنبه) آغاز و تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۳۱ شهریور ادامه دارد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.ir برای ثبت‌نام خود اقدام کنند.

یادآوری می‌شود؛ حوزه‌های برگزاری در تقویم آزمون درج خواهد شد.

آزمون زبان msrt روز جمعه ۱۷ مهر برگزار خواهد شد.