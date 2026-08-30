به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گیلان در راستای حمایت از اشتغال‌زایی، از آغاز ثبت‌نام طرح سرباز ماهر برای سربازان منقضی‌خدمت و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان خبر داد.

شرایط و جزئیات مشمولین این طرح شامل سربازان منقضی‌خدمت از ۱ مهر ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ است که کارت پایان‌خدمت دارند.

مبلغ تسهیلات قابل پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان از بانک عامل سپه است.

اولویت واگذاری این تسهیلات هم با سربازان متاهل، برگزیدگان مسابقات مهارت و کسانی است که زودتر در سامانه ثبت‌نام کنند.

متقاضیانمی توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی سماسو درخواست خود را ثبت اقدام کنند.