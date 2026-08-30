بهره برداری از طرح ملی خط انتقال گاز ۱۰ اینچ شهرستان هشترود
طرح ملی خط انتقال گاز ۱۰ اینچ شهرستان هشترود به طول ۷۷۲۲ متر و با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت گاز آذربایجان شرقی به بهرهبرداری رسید.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در مراسم بهرهبرداری از این طرح با قدردانی از تلاشهای شرکت گاز استان در اجرای طرح ملی خط انتقال گاز ۱۰ اینچ شهرستان هشترود گفت: انجام این کارها برای ما امیدبخش است، در حالی که در زمستان سالهای گذشته در این منطقه با افت فشار مواجه بودیم، اما با اجرای این طرح این مشکل برطرف خواهد شد و برای سالیان آینده هم برای توسعه بخشهای مختلف ظرفیت ایجاد شده است.