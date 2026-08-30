معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از پیش‌بینی تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شلتوک برنج در کشت اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هادی باقری در جلسه کمیته فنی برنج استان با اشاره به جایگاه نخست مازندران در تولید برنج کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود در کشت اول امسال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شلتوک برنج در سطح حدود ۲۳۲ هزار هکتار از شالیزارهای استان تولید شود.

وی افزود: تأمین بذر سالم، استاندارد و گواهی‌شده یکی از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد در واحد سطح است و توسعه تولید بذور باکیفیت برنج می‌تواند نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید این محصول راهبردی داشته باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر اهمیت برنج در سبد غذایی کشور گفت: حمایت از زنجیره تولید بذر و رفع موانع این بخش باید با جدیت دنبال شود.

باقری افزود: کشاورزان باید بتوانند بذر مناسب و باکیفیت را در زمان مطلوب و با قیمت مناسب دریافت کنند تا زمینه افزایش بهره‌وری و رشد تولید برنج در استان فراهم شود.