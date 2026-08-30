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لاشه سه فوک خزری در سواحل مازندران با رعایت اصول بهداشتی دفن شدند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران از ثبت سه مورد جدید تلف شدن فوک خزری در سواحل استان خبر داد.
روحالله اسماعیلی گفت: با دریافت گزارشهای مربوط به مشاهده لاشه سه قلاده فوک خزری، کارشناسان برای بررسی به محل اعزام شدند؛ اما به دلیل گذشت زمان زیاد از وقوع حادثه و قرار داشتن لاشهها در مرحله فساد پیشرفته، امکان کالبدگشایی و نمونهبرداری علمی وجود نداشت.
او افزود: جهت جلوگیری از ایجاد آلودگیهای احتمالی محیطی، این لاشهها با رعایت اصول بهداشتی و تحت نظارت کارشناسان دفن شدند.
اسماعیلی با اشاره به فعال بودن شبکه دیدهبانی محیط زیست در سراسر نوار ساحلی استان، تاکید کرد که موارد مرتبط با تلفات حیات وحش دریایی بهطور مستمر رصد میشود.
مسئول محیط زیست مازندران از شهروندان و صیادان خواست در صورت مشاهده لاشه فوک خزری یا هرگونه مورد مشابه، سریعاً از طریق سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست اطلاعرسانی کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد. شایان ذکر است که فوک خزری تنها پستاندار دریای خزر بوده و در فهرست سرخ اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده گونههای در معرض خطر قرار دارد.