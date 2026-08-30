وجود مذاهب گوناگون کلامی و فقهی در اسلام، گواه تاریخِ غنیِ مدارا و تحمل این تمدن است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه فرهنگ اسلامی هرگز فرهنگِ تکصدایی نبوده است، اظهار کرد: وجود مذاهب گوناگون کلامی و فقهی در طول تاریخ اسلام، گواه روشنی بر تاریخِ غنیِ مدارا و تحمل در این تمدن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین سیمایی صراف امروز در آیین اختتامیه چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در مشهد با تأکید بر اینکه اسلام همواره دینِ تعامل و مدارا بوده است، گفت: برخلاف تبلیغات رایج، ورود خشن مدرنیته به جهان اسلام عامل اصلی دامن زدن به تعصبات و هدف از تنوعِ اقوام و قبایل در نگاه قرآنی، تعارف و شناختِ متقابل است.
وی با بیان اینکه فرهنگ اسلامی هرگز فرهنگِ تکصدایی نبوده است، اظهار کرد: وجود مذاهب گوناگون کلامی و فقهی در طول تاریخ اسلام، گواه روشنی بر تاریخِ غنیِ مدارا و تحمل در این تمدن است.
وزیر علوم با اشاره به دیدگاههای اسلامشناس برجسته آلمانی، توماس بائر، افزود: مطالعات تاریخی نشان میدهد مسلمانان همواره از فرهنگ چندصدایی برخوردار بودهاند و حتی در مواجهه با ادیان ابراهیمی دیگر نیز رویه تعامل را در پیش گرفتهاند. وی با استناد به آیه ۱۳ سوره حجرات تأکید کرد: قرآن کریم مبنای ارتباط انسانها را بر «تکریم» بنا نهاده و تنوع اقوام و قبایل را نه برای قتال و درگیری، بلکه برای «تعارف» و شناخت یکدیگر معرفی کرده است.
سیمایی صراف با بیان اینکه تعصب و خشونتورزی در جوامع اسلامی پدیدهای وارداتی از سوی مدرنیته خشن است، راجع به توطئههای نوین هشدار داد و گفت: امروز شبکههای اجتماعی و الگوریتمهای هوش مصنوعی در تلاشاند تا با ترویجِ دوقطبیسازی، به تعصبات دامن بزنند.
وزیر علوم با تصریح بر اینکه جامعهای که از «تفاوت» میترسد به اجبار روی میآورد، خاطرنشان کرد: فرهنگِ بالغ، فقدانِ اختلاف نیست؛ بلکه هنرِ زندگی کردن در عینِ وجودِ اختلافات است.
به گفته وی، وحدت اسلامی در شرایط کنونی، آموزشِ اخلاقِ مواجهه با تفاوتهاست تا حقایقِ ناگزیرِ تنوع، به بستری برای نزاع تبدیل نشود.