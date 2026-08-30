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هشتم شهریور ۱۳۶۰ سالروز به شهادت رساندن رئیس جمهور و نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران در بحبوحه جنگ تحمیلی است؛ توطئهای که نتوانست انقلاب را به شکست بکشاند.
به گزارش گروه تاریخ خبرگزاری صدا و سیما، «بر اثر انفجار یک بمب در دفتر ریاستجمهوری، رئیسجمهور و نخستوزیر ایران کشته شدند.»
خبرگزاری فرانسه در پاریس، در هشتم شهریور ۱۳۶۰، حدود ساعت ۳ بعدازظهر به وقت تهران، این خبر را منتشر کرد. دقایقی بعد، خبر انفجار دفتر نخستوزیری و شهادت محمدعلی رجایی، رئیسجمهور، و محمدجواد باهنر، نخستوزیر جمهوری اسلامی ایران، در رسانهها بازتاب یافت.
دو روز بعد، در دهم شهریور، روزنامه جمهوری اسلامی نیز به نقل از خبرگزاری پارس و فرانسپرس، از انتشار اطلاعیهای در لندن خبر داد که در آن سازمان مجاهدین خلق مسئولیت انفجار دفتر نخستوزیری را بر عهده گرفته بود. این خبر بعدها محل بحث و مناقشه قرار گرفت و روایتهای متفاوتی درباره نحوه انتشار و سپس تکذیب آن مطرح شد.
انفجار هشتم شهریور یکی از تلخترین حوادث سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود؛ حادثهای که در آن دو مقام عالیرتبه جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند و کشور در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود با ضربهای سنگین روبهرو شد.
این حادثه تنها حدود دو ماه پس از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰ رخ داد؛ انفجاری که به شهادت آیتالله سیدمحمدحسین بهشتی و دهها تن از مسئولان و نیروهای سیاسی کشور انجامید و سازمان منافقین مسئولیت آن را برعهده گرفت. مجموعه این حوادث، ضربات سنگینی بر ساختار مدیریتی و سیاسی ایران وارد کرد؛ آن هم در شرایطی که کشور همزمان با جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران دستوپنجه نرم میکرد.
با این حال، این سلسله حوادث نتوانست نظام سیاسی تازهتأسیس جمهوری اسلامی را از ادامه مسیر بازدارد. ساختار مدیریتی کشور بازسازی شد و روند اداره کشور ادامه یافت؛ موضوعی که نشان میدهد ترور و خشونت، برخلاف هدف طراحان آن، نتوانست به فروپاشی نظام سیاسی ایران منجر شود.
در بیش از چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران نیز همچنان قربانی اقدامات تروریستی متعدد بوده است. بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای داخلی، شمار شهدای ترور در کشوراز سال ۵۷ تا کنون به نزدیک ۳۰ هزار نفر رسیده است که قربانیان آن از میان مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، نخبگان و مردم عادی بودهاند.
آنچه در این میان قابل توجه است، تداوم حیات و انسجام کشور با وجود این همه بحران، جنگ، ترور و فشار خارجی است؛ مسیری که جمهوری اسلامی ایران آن را نتیجه مقاومت مردم و حفظ انسجام ملی میداند.
امروز، در هشتم شهریور ۱۴۰۵، ۴۵ سال از ترور رئیسجمهور و نخستوزیر ایران در دفتر نخستوزیری گذشته است. حادثهای که قرار بود ضربهای تعیینکننده به ساختار جمهوری اسلامی وارد کند، به بخشی از تاریخ پرهزینه و خونین سالهای نخست انقلاب تبدیل شد؛ تاریخی که در روایت جمهوری اسلامی، از مقاومت در برابر ترور و فشارهای خارجی حکایت دارد.
جمهوری اسلامی ایران اگر چه در ۸ شهریور ۶۰ رئیس جمهور و نخست وزیرش را درعملیات تروریستی گروه منافقین که هم اکنون هم در حمایت فرانسه بسر میبرد از دست داد، اما امروز در ۸ شهریور ۱۴۰۵ به مهمترین جبهه مقاومت در مقابل امریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد.
پژوهشگر و نویسنده: طیبه السادات حسینی