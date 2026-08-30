رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بافق: طی یک سال گذشته بیش از ۶۰ زوج جوان، زندگی مشترک خود را در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) بافق آغاز و متبرک کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بافق با اشاره به برگزاری طرح «پیوند آسمانی» همزمان با ایام ولادت پیامبر رحمت و مهربانی (ص) گفت: اتاق عقد پیوند آسمانی امامزاده عبدالله (ع)، در این روز‌ها میزبان زوج‌های جوانی است که با برگزاری مراسمی ساده و صمیمی، زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند.

وی ادامه داد: طی یک سال گذشته بیش از ۶۰ زوج جوان در قالب طرح «پیوند آسمانی»، زندگی مشترک خود را در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) بافق آغاز و متبرک کرده‌اند.

علیزاده خاطرنشان کرد: این زوج‌های جوان با انتخاب فضای معنوی امامزاده عبدالله (ع)، تلاش دارند آغاز زندگی مشترک خود را با الگوی اسلامی و به دور از تجملات رقم بزنند؛ سادگی‌ای که سرشار از امید، برکت، لبخند و دلخوشی برای آینده است.