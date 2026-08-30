به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی امروز ناپایداری‌های موجود در استان در برخی ساعات افزایش پوشش ابر، رگبار و رعدو برق پراکنده، وزش باد شدید را به همراه خواهد داشت.

از فردا تا اواخر هفته هوای استان پایدار و آسمان در اکثر ساعات صاف خواهد بود.

از لحاظ دمایی روز‌های دوشنبه و سه شنبه هفته جاری دمای میانگین حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش پیدا می‌کند.