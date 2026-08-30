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هواشناسی پیش بینی کرده استان کردستان امروز تحت تاثیر ناپایداری های جوی قرار دارد و با عبور این سامانه، از فردا جوی آرام حاکم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی امروز ناپایداریهای موجود در استان در برخی ساعات افزایش پوشش ابر، رگبار و رعدو برق پراکنده، وزش باد شدید را به همراه خواهد داشت.
از فردا تا اواخر هفته هوای استان پایدار و آسمان در اکثر ساعات صاف خواهد بود.
از لحاظ دمایی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری دمای میانگین حدود ۲ تا ۳ درجه کاهش پیدا میکند.