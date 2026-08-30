وحدت و انسجام امت اسلامی، یک امر ضروری و مهم است
نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام گفت: وحدت راهبرد اصلی ما در برابر چالشهای پیشرو است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولیفقیه در مازندران در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) که در ساری برگزار شد، ضمن تبریک این ایام فرخنده، گفت: هفته وحدت و سالروز خجسته میلاد پیامبر بزرگوار اسلام و همچنین سالروز خجسته میلاد امام صادق(ع) و رئیس مذهب شیعه را به همه مسلمانان تبریک عرض میکنیم.
وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد و نام شهیدان افزود: خدا قوت به دولتمندان میگوییم و تقارن هفته دولت با هفته وحدت را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این هفته در کنار آن هفته مبارک، زمینهساز توسعه و خدمترسانی بهتر به مردم باشد.
وحدت؛ راهبرد همیشگی امت اسلامی
نماینده ولیفقیه در مازندران با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام، تصریح کرد: وحدت و انسجام امت اسلامی، جبهه مقاومت و همه مردم مستضعف دنیا و مظلومان جهان و ملت بزرگوار ایران، یک امر بسیار ضروری و مهم است و باید همه ما در راستای حفظ آن کوشا باشیم.
وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت که بر مسئله وحدت و انسجام تأکید داشت، گفت: از خدای بزرگ میخواهیم آنچه که درستی و راستی است و مصلحت و منافع فرد و جامعه ماست، به ما عنایت فرماید و توفیق عمل به وظایف را به ما عطا کند.
آیتالله محمدی لائینی در پایان با اشاره به ارتباط میان میلاد این دو بزرگوار و ظهور فرزندشان، اظهار امیدواری کرد: انشاءالله هرچه زودتر در فرج فرزند پیغمبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) یعنی حضرت ولی عصر(عج) تعجیل شود و ما نیز در دوران غیبت، وظایف خود را به درستی انجام دهیم و با عمل به آموزههای این دو بزرگوار، هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت را کسب کنیم.