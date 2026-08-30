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شهید محمدعلی رجایی، فرزند سرافراز قزوین، فراتر از یک رئیسجمهور، آموزگارِ اخلاق و نمادِ سادهزیستی بود؛ مردی که نشان داد اوجِ قدرت، در خدمتِ خالصانه به مردم نهفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شهید رجایی تنها یک رئیسجمهور نبود؛ او «معلمی» بود که کلاسِ درسِ اخلاق و تواضع را به عرصهی مدیریتِ کلانِ کشور آورد. رجایی، نمادِ زندهی سادهزیستی و دلسوزیِ صادقانه برای مردم بود. او ثابت کرد که اوجِ قدرت، نه در جایگاههایِ بلند، بلکه در خدمتِ خالصانه به مردم نهفته است.
نامِ رجایی، یادآورِ مردی است که با ایمانِ راسخ و قلبی سرشار از مهرِ به میهن، تا پایِ جان بر سرِ آرمانهایِ خود ایستاد و نامِ قزوین را به عنوانِ خاستگاهِ خدمتگزارانِ راستینِ ملت، بلندآوازه کرد.