به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله مکارم شیرازی در این مراسم که همزمان با میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) برگزار شد، برای طلابی که به لباس شریف روحانیت ملبس شدند، آرزوی توفیق کرد.

وی با اشاره به جایگاه روحانیت و مسئولیت طلاب در مسیر تبلیغ و ترویج معارف دینی گفت: این طلاب سربازان امام زمان (عج) هستند و خداوند این مقام سربازی امام زمان (عج) را به آنان مرحمت کند.





