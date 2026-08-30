به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در حاشیه بازدید از اجرای طرح‌های کنترل سیلاب و آبخیزداری در حوضه آبریز جنوب اصفهان گفت: این طرح‌ها با هدف پیشگیری از وقوع حوادث، کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی شهر‌ها و روستا‌های استان اجرا شده و حوزه‌های مختلفی از زیرساخت‌های آب، برق، راه، کشاورزی و مدیریت منابع آب را دربرمی‌گیرد.

منصور شیشه فروش ادامه داد: اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده برق و آب، آبرسانی به مناطق روستایی، احداث مخازن ذخیره آب، تقویت ناوگان تانکر‌های آبرسانی، مرمت و بازسازی قنات‌ها و احداث استخر‌های ذخیره آب کشاورزی از جمله طرح‌هایی است که به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های پخش سیلاب و آبخیزداری، رفع نقاط پرتصادف جاده‌ای، اجرای طرح‌های جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، ساماندهی رودخانه‌های پرخطر، احداث پل و تعریض محور‌های جاده‌ای حادثه‌خیز نیز از دیگر طرح‌هایی است که در این مدت به بهره‌برداری رسیده است.

شیشه‌فروش با اشاره به سازوکار اختصاص اعتبار مدیریت بحران گفت: اعتبار مدیریت بحران سالانه به صورت ملی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا برای اجرای طرح‌های کاهش خطر، ایمن‌سازی شهر‌ها و روستا‌ها در برابر مخاطرات، تقویت توان تجهیزاتی برای مقابله سریع با حوادث و همچنین بازسازی آسیب‌های ناشی از حوادث هزینه شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی و مسوول در این زمینه موظف هستند پیشنهاد طرح‌های مورد نیاز را به مرکز ارائه دهند و با پیگیری لازم، منابع اعتباری ملی را از دستگاه‌های کشوری دریافت و در استان برای اجرای طرح‌های کاهش خطر هزینه کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان همچنین بر ضرورت بیمه کردن اموال منقول و غیرمنقول در برابر حوادث تأکید کرد و گفت:دستگاه‌های اجرایی باید موضوع بیمه اموال و دارایی‌های خود را به صورت جدی دنبال کنند تا در صورت وقوع حوادث، امکان جبران خسارت و بازسازی سریع‌تر فراهم شود.

شیشه‌فروش با اشاره به نتایج اجرای طرح‌های پیشگیرانه در استان گفت: با اجرای طرح‌های کاهش خطر، اطلاع‌رسانی و هشدار به‌موقع و کنترل سریع حوادث، خسارت‌های ناشی از رخداد حوادث طبیعی در استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به شرایط خاص این استان از نظر تنوع مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت ادامه داد: با توجه به شرایط استان، ضروری است اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی برای کنترل اثرات خشکسالی و کم‌آبی، آلودگی هوا و گرد و غبار، بیابان‌زدایی، فرونشست زمین، آتش‌سوزی، تصادفات جاده‌ای و سیلاب‌های فصلی همچنان با جدیت و به شکل ویژه دنبال شود.