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در سالروز میلادباسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، خوزستان شادمان و مسرور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سالروز میلاد باسعادت نبی گرامی اسلام و امام جعفر صادق (علیهما السلام) مردم ولایتمدار و محبان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس جشن و مولودخوانی در مساجد، حرمهای مطهر امامزادگان، بقاع متبرکهها، حسینیهها و منازل این روز بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) تبریک و تهنیت عرض میکنند.
همچنین عاشقان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالبی در خصوص سیره و زندگانی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، احادیث پیامبر اعظم اسلام (ص) و امام صادق (ع) و اشعار در وصف این بزرگواران را به اشتراک میگذارند.