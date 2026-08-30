به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سالروز میلاد باسعادت نبی گرامی اسلام و امام جعفر صادق (علیهما السلام) مردم ولایتمدار و محبان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس جشن و مولودخوانی در مساجد، حرم‌های مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه‌ها، حسینیه‌ها و منازل این روز بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) تبریک و تهنیت عرض می‌کنند.

همچنین عاشقان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالبی در خصوص سیره و زندگانی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، احادیث پیامبر اعظم اسلام (ص) و امام صادق (ع) و اشعار در وصف این بزرگواران را به اشتراک می‌گذارند.