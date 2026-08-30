به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در پی نشست زمین و شکستگی خط انتقال فاضلاب در خیابان نشاط، پنج تیم عملیاتی از شرکت آب و فاضلاب و شهرداری اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته به صورت شبانه روزی عملیات ترمیم را در دستور کار قرار دادند.

منصور شیشه فروش افزود: در این عملیات فنی، هشت متر از لوله ۵۰۰ میلی‌متری شبکه فاضلاب تعویض و اصلاح شبکه آب شرب این محدوده نیز اجرا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه هم‌اکنون مراحل پرسازی، تحکیم بستر و ایمن‌سازی شبکه‌های گاز و برق در حال اجراست، ادامه داد: این محور پس از تکمیل عملیات عمرانی و با تایید پلیس راهور تا عصر امروز بازگشایی خواهد شد.

شیشه‌فروش درخصوص علت وقوع است حادثه نیز گفت: بررسی‌های اولیه نشان‌دهنده ریزش خاک زیر شبکه بوده است، از این رو برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه، عملیات ویدئومتری و اسکن شبکه فاضلاب در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین تیم‌های کارشناسی در حال بررسی دقیق علت این نشست و ارتباط احتمالی آن با عملیات حفاری تونل خط ۲ متروی اصفهان هستند که نتایج آن پس از بررسی نهایی اعلام خواهد شد.