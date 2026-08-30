ساغر مرادی به نشان طلا دست یافت، پایان کار بانوان با دو طلا و نقره

ساغر مرادی به نشان طلا دست یافت، پایان کار بانوان با دو طلا و نقره

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین دوره مسابقات بین المللی آزاد زنان جهان با حضور ۳۹۱ تکواندوکار از۵۸ کشور جمعه ششم شهریور به میزبانی چین در سالن «شانگسی» شهر تائویان آغاز و امروز به پایان رسید. تیم ملی بانوان ایران با هشت تکواندوکار در این مسابقات حضور یافت که در نهایت موفق به کسب دو مدال طلا و نقره شد.

نتایج روز پایانی

امروز یکشنبه هشتم شهریور ماه در روز پایانی این مسابقات رقابت‌های اوزان ۵۷- کیلوگرم و ۶۷- کیلوگرم برگزار شد که ناهید کیانی و هستی محمدی و از تیم کشورمان خیلی زود از جدول مسابقات خارج شدند و ساغر مرادی هم طلا گرفت.

ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم دور نخست «داریا ماسلی» از روسیه را از پیش رو برداشت و سپس برابر «جیانی» از چین، «چوا» از آمریکا، «دوریس» از کرواسی و «پرسیچ» از صربستان به برتری دو رانده دست یافت و راهی فینال شد. مرادی در مبارزه پایانی در پیکار با «وانسا کورندل» از یونان به برتری در دو راند رسید و طلا گرفت. بهترین پیروزی مرادی برتری برابر حریف صربستانی با مدال نقره المپیک و جهان بود، وی در برابر این حریف عنوان دار عملکرد قابل تحسینی داشت.

در وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی بعد از یک دور استراحت به «گرینوود» از باخت و از دور مسابقات کنار رفت. هستی محمدی دیگر نماینده ایران در این وزن هم پس از «آدام راسانا» از کومور به «ژانگ» از چین در دو راند متوالی نتیجه را واگذار کرد و حذف شد؛ بنابراین تیم هشت نفره بانوان در این مسابقات با همان تگ مدال نقره حنا زرین کمر به کار خود خاتمه داد. ساینا کریمی، نسترن ولی نژاد، ناهید کیانی، یلدا ولی زاده، فاطمه ابراهیمی و هستی محمدی هم حذف شدند.