همزمان با سالروز ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در هفته دولت، طی مراسمی از حدود ۷۰ پزشک شاغل و فعال بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا (س) مهریز تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، در آیینی با حضور جمعی از مسئولان شهرستان مهریز، از پزشکان بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا (س) این شهرستان به پاس تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان در حوزه درمان و سلامت مردم، با اهدای گل و لوح تقدیر قدردانی شد.

دکتر فلاحتی، سرپرست بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا (س) مهریز، در این مراسم با تبریک سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و قدردانی از تلاش پزشکان، اظهار کرد: پزشکان از ارکان مهم مجموعه درمان هستند و نقش آنان در ارائه خدمات تخصصی، رسیدگی به بیماران و ارتقای کیفیت خدمات سلامت، نقشی اساسی و اثرگذار است.

وی افزود: حضور و تلاش پزشکان در بخش‌های مختلف بیمارستان، به‌ویژه در شرایطی که بیماران نیازمند خدمات تخصصی و فوری هستند، موجب استمرار و ارتقای خدمات درمانی به مردم شهرستان می‌شود.

سرپرست بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا (س) مهریز با قدردانی از همراهی و مسئولیت‌پذیری پزشکان، بر ضرورت تداوم همدلی و همکاری مجموعه درمان برای ارائه خدمات شایسته‌تر به مردم تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از حدود ۷۰ پزشک شاغل در بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا (س) مهریز با اهدای گل و لوح تقدیر تجلیل و قدردانی شد.