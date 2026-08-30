همزمان با هفتمین روز هفته دولت و به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بهره برداری و عملیات اجرایی چند طرح در شهرستان آغاجاری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور رضا نجاتی، معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان و جمعی از مسئولان، چند طرح مهم عمرانی و خدماتی در بخش مرکزی شهرستان امیدیه افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

فرماندار امیدیه گفت: این طرح‌ها شامل ۱۲ کیلومتر روکش آسفالت راه روستایی، ۱۲ کیلومتر روشنایی راه روستایی و یک زمین چمن مصنوعی است که در مجموع با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان اجرا و به بهره‌برداری رسید.

بلقیس حسینی افزود: این طرح‌ها به‌صورت مشارکتی توسط شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری و دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان امیدیه به سرانجام رسیده است.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرح اصلاح شبکه آبرسانی شهر امیدیه خبر داد و عنوان کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان و به‌صورت مشارکتی توسط شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری و شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان اجرا خواهد شد.

فرماندار امیدیه گفت: پروژه اصلاح شبکه آبرسانی شهر امیدیه به طول ۴۰ کیلومتر اجرا می‌شود و با هدف بهسازی و نوسازی شبکه، افزایش پایداری آبرسانی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.