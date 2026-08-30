اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به وزش باد نسبتا شدید، گردوخاک محلی، احتمال نفوذ غبار و وقوع رگبار‌های موقت باران و رعدوبرق در استان تا روز دوشنبه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، تا روز دوشنبه موجی ناپایدار جو استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که موجب افزایش ابر و تشدید وزش باد می‌شود.

بر اساس این هشدار، وزش باد در برخی ساعات روز یکشنبه قابل توجه است و در مناطق غربی استان با گردوخاک محلی و احتمال نفوذ غبار همراه می‌شود.

همچنین در ساعات بعدازظهر، احتمال وقوع رگبار‌های موقت باران و تندباد‌های لحظه‌ای وجود دارد که این شرایط به‌ویژه در مناطق کوهستانی نیمه شمالی استان محتمل‌تر است.

هواشناسی کرمانشاه زمان آغاز این مخاطره را بعدازظهر شنبه هفتم شهریور و پایان آن را بعدازظهر دوشنبه نهم شهریور اعلام کرده است.

بر اساس این هشدار، تمامی مناطق استان در معرض وزش باد و احتمال نفوذ غبار قرار دارند و این وضعیت در نیمه غربی استان نمود بیشتری دارد.

احتمال بارش بیشتر در نیمه شمالی استان پیش‌بینی شده است.