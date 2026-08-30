حضور پرشور مردم اراک در میدان شهدا در حمایت از ایران و رهبری
مردم ولایتمدار اراک با حضور گسترده در میدان شهدا، بار دیگر حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران، آرمانهای انقلاب و مقام معظم رهبری اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شرکتکنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، استقلال و عزت کشور تأکید کردند. حاضران همچنین با تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، وحدت، همدلی و ایستادگی در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان را رمز اقتدار و سربلندی ایران اسلامی دانستند. این اجتماع در فضایی سرشار از شور ملی و انقلابی برگزار شد و اقشار مختلف مردم از جمله خانوادهها، جوانان و پیشکسوتان در آن حضور داشتند و بار دیگر صحنهای از همبستگی و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند.