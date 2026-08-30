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تجمعهای مردمی نصف جهان در شب ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) جلوهگاه وحدت و انسجام ملت بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در شب سالگرد ولادت باسعادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، در حالی که ۱۸۲ شب از آغاز اجتماع شبانه مردم میگذرد، خیابانها و میدانهای اصلی مناطق مختلف اصفهان، همچنان شاهد حضور مردمی بود که با تداوم این قرار، بر ایستادگی، همبستگی، پایبندی به آرمانهای والای نظام و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.
اصفهانیها در این شب مبارک ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و بیعت با حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای با تأکید برحفظ وحدت ملی، حمایت خود را از مدافعان وطن اعلام کردند و نشان دادند پس از ۶ ماه، میدانداری و حضورشان همچنان پرشور ادامه دارد.