به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در شب سالگرد ولادت باسعادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، در حالی که ۱۸۲ شب از آغاز اجتماع شبانه مردم می‌گذرد، خیابان‌ها و میدان‌های اصلی مناطق مختلف اصفهان، همچنان شاهد حضور مردمی بود که با تداوم این قرار، بر ایستادگی، همبستگی، پایبندی به آرمان‌های والای نظام و حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.

اصفهانی‌ها در این شب مبارک ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و بیعت با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای با تأکید برحفظ وحدت ملی، حمایت خود را از مدافعان وطن اعلام کردند و نشان دادند پس از ۶ ماه، میدان‌داری و حضورشان همچنان پرشور ادامه دارد.