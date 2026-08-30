احتمال رگبار و رعدوبرق و خیزش گردوخاک در استان مرکزی
ادارهکل هواشناسی استان مرکزی اعلام کرد: با عبور یک سامانه کمارتفاع در ترازهای میانی جو، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و خیزش گردوخاک در برخی مناطق استان تا روز دوشنبه وجود دارد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد عبور یک سامانه کمارتفاع در ترازهای میانی جو، موجب بروز ناپایداریهای همرفتی و وزش باد در بخشهایی از شمالغرب و نوار شمالی کشور و با شدت کمتر در برخی مناطق غربی و استان مرکزی تا فردا دوشنبه خواهد شد.
بر این اساس، از ساعات بعدازظهر تا اواخر وقت امروز یکشنبه، افزایش و رشد ابر در استان پیشبینی میشود و در برخی مناطق احتمال وقوع رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و گردوخاک وجود دارد.
همچنین سرعت وزش باد در ساعاتی از روز دوشنبه، بهویژه در ساعات بعدازظهر، در برخی مناطق استان نسبتاً شدید خواهد بود که میتواند موجب خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد شود.
بر پایه این گزارش، با توجه به فراهم بودن شرایط خیزش گردوخاک در مناطق غربی و احتمال انتقال ذرات معلق به داخل کشور، احتمال نفوذ گردوخاک به نواحی غربی و با شدت کمتر به مناطق مرکزی کشور نیز دور از انتظار نیست.
در صورت وقوع این پدیده، کاهش موقت کیفیت هوا در برخی مناطق استان مرکزی پیشبینی میشود.